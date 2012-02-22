Пожежу на Крюківському вагонобудівному заводі погасили

Пожежу на території ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» в Полтавській області локалізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як нагадали в МНС, повідомлення про пожежу на території ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у трьох фарбувальних камерах на загальній площі близько 225 кв. м. надійшло на пункт зв’язку Кременчуцького районного відділу МНС сьогодні о 08.30.

О 09.58 підрозділами МНС пожежу локалізовано.

Під час гасіння врятовано 10 вантажних вагонів та евакуйовано 25 працівників цеху. Жертв та постраждалих немає, поінформували в міністерстві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 14 одиниць основної та спеціальної техніки та 46 чоловік особового складу МНС.

На місці події працює оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.