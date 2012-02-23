Сирецько-Печерська лінія київського метро зупинилася взагалі

У Києві зупинилася Сирецько-Печерська лінія метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, який о 13.20 спустився в метро на станції «Видубичі», рух потягів у бік Сирця було повністю припинено.

Як пояснили працівники станції, потяги курсують лише від станції метро “Дружби народів” у напрямку Осокорків.

За словами працівників, метро не працює з технічних причин.

“Ми ще не певні, що сталося. Здається, вийшов з ладу міст, тому немає подачі електроенергії”, - сказав працівник метрополітену.

Рух поїздів обіцяють відновити найближчим часом.