На румунському шельфі Чорного моря знайшли велике родовище газу

Американська ExxonMobil і румунська Petrom знайшли на шельфі Чорного моря велике газове родовище, потенційні запаси якого можуть досягати 84 мільярдів кубометрів палива.

Про це повідомляється у спільному прес-релізі компаній, розміщеному на сайті Віденської фондової біржі.

Свердловина "Доміно-1", де і знайдено газ, розташована на блоці "Нептун" за 170 кілометрів від узбережжя Румунії. Блок розробляють ExxonMobil і австрійська група OMV (контролює Petrom).

У повідомленні компаній наголошується, що відкриття, якщо потенційні запаси підтвердяться, може стати найбільшим газовим проектом за всю історію OMV. У цьому разі інвестиції партнерів у розробку родовища досягнуть кількох мільярдів доларів.

Акції OMV на Віденській фондовій біржі після повідомлення про знахідку зросли на 3,2 відсотка, акції Petrom - на 5,2 відсотка.

На даний час у Румунії видобувають газ тільки на суші, відзначає Лента.ру. За даними довідника ЦРУ по країнах світу, об`єми видобутку газу в цій країні в 2010 році становили 2,5 мільярда кубометрів. Бухарест споживає за рік більш як 12 мільярдів кубометрів палива, з яких 9,6 мільярда імпортує. Доведені запаси газу становлять близько 630 мільярдів кубометрів. У звіті BP Statistical Energy Survey від 2008 року зазначалося, що у 2007 році в Румунії було видобуто 11,5 мільярди кубометрів палива.