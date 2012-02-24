Київщина презентувала інвестиційний потенціал регіону

У Києві відбувся Міжнародний інвестиційний форум, організований Київською обласною державною адміністрацією та зовнішньополітичним відомством України, в рамках якого керівництво Київської ОДА уклало низку міжнародних договорів про співпрацю та залучення інвестицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, участь у презентації інвестиційного потенціалу Київської області взяв участь міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, посли іноземних держав, власники та керівники найбільших підприємств, що працюють в області, іноземні інвестори, керівники інших відомств Київщини, які відповідають за економічний напрям роботи.

У своєму виступі К.ГРИЩЕНКО поінформував про хід започаткованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ системних реформ в Україні, спрямованих на покращення умов ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості нашої держави.

Серед основних здобутків на цьому шляху міністр відзначив набуття чинності Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», прийняття Податкового кодексу, підготовку впровадження з 1 березня 2012 року системи автоматичного повернення ПДВ, що має вирішити одну з найбільш болючих проблем, у тому числі для іноземних інвесторів.

Водночас міністр наголосив на важливій ролі закордонних дипломатичних установ України у сприянні розвитку інвестиційного співробітництва з іноземними партнерами та запропонував більш активно використовувати мережу українських диппредставництв, у тому числі для проведення за кордоном подібних презентацій інвестиційного потенціалу областей України.

В свою чергу голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив, що керівництво області сьогодні робить все для того, щоб життя мешканців Київщини стало комфортнішим та заможнішим. «Відтак, зміцнення міжрегіонального та міжнародного співробітництва, розвиток партнерських відносин державних структур і приватного капіталу в економічній і соціальній сферах на Київщині є одним з пріоритетних завдань влади», - наголосив губернатор.