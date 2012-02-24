За продаж фальшивих квитків на Євр українець отримав 1,5 років тюрми

Польський суд сьогодні оголосив вирок у справі громадянина України, котрий минулого року продав через фальшиву сторінку UEFA фальшиві квитки на матчі Євро-2012 на майже 4 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, районний суд у Любліні визначив покаранням для 35-річного українця 1,5 роки тюрми та штраф близько 150 дол.

Українець, котрий приїхав до Любліна вчитися, зізнався у скоєному.

"Суд не мав сумнівів, що він (українець) допустив порушення, в яких його звинувачують", - відзначив суддя Томаш ПОСЛУШНИ, зачитуючи вирок.

Громадянин України Олексій С. також повинен повернути сімом людям заплачені йому гроші за квитки.

"Фальшива сторінка виглядала дуже схожою на справжню - користувачі Інтернету могли реєструватися на ній та дізнаватися, зокрема, про можливості купівлі квитків на Євро-2012. Кожен, хто зареєструвався, отримав номер; а пізніше електронною поштою приходило повідомлення про виграш у лотереї за право купити квиток та реквізити рахунку, на який треба внести за нього гроші", - описує справу Wprost24.

Польські ЗМІ зазначають, що суд також визнав українця винним у крадіжці 8 тис. євро з чужого банківського рахунку та в тому, що він отримав на свій рахунок ще 10 тис. франків, вкрадених в іншої людини.

Українцю в його махінаціях допомагав громадяни Польщі Тобяш К., але його справу суд розглядатиме окремо.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2011 року поліція у Любліні затримала українця, котрий створив фальшиву сторінку для продажу квитків на Євро 2012.

Квитки на порталі, котрий відвідали понад 2 тис. осіб, коштували від близько 250 до 1300 євро, в той час як UEFA продавало справжні квитки від 30 до 600 євро.

Прес-секретар окружної люблінської прокуратури Беата СИК-ЯНКОВСЬКА повідомляла УНІАН, що чоловіку було висунуто звинувачення у шахрайстві, за яке, згідно з польським законодавством, йому загрожувало тюремне покарання до 8 років.