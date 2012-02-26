У Генічеську при затриманні двох молодиків пролунав вибух

У Генічеську Херсонської області при затриманні міліцією двох озброєних місцевих жителів стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, співробітники міліції 25 лютого затримали на вулиці 31-річного і 34-річного місцевих жителів, у яких було вилучено пістолет іноземного виробництва. Один із затриманих кинув на землю невстановлений предмет, який вибухнув.

Постраждалих немає. Проводиться розслідування.