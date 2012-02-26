У Генічеську при затриманні двох молодиків пролунав вибух
14:37, 26 лютого 2012Суспільство
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Проводиться розслідування
У Генічеську Херсонської області при затриманні міліцією двох озброєних місцевих жителів стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, співробітники міліції 25 лютого затримали на вулиці 31-річного і 34-річного місцевих жителів, у яких було вилучено пістолет іноземного виробництва. Один із затриманих кинув на землю невстановлений предмет, який вибухнув.
Постраждалих немає. Проводиться розслідування.
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