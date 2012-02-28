Завтра в Україні - снігопади

Завтра в Україні очікуються снігопади та ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 лютого буде хмарно з проясненнями. У західних, східних областях, Криму та Приазов`ї сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах місцями сильний сніг; на решті території подекуди невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у північних та центральних областях до 10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.