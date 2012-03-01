Українська інтелігенція збирається будити людей словом, а не пострілами

Учасники ініціативи “Першого грудня” скликають 5 квітня Національний круглий стіл для обговорення ситуації в Україні та шляхів її розвитку.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив колишній глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР.

В ініціативі, до якої входить Л.ГУЗАР наголосили, що Національний круглий стіл – це один із перших кроків з формування нового порядку денного країни. Передбачається, що участь у заході візьмуть знакові постаті з різних суспільних сфер, щоб спільно шукати відповіді на виклики сьогодення та формулювати практичні суспільні завдання. Національний круглий стіл має стати новим суспільним інститутом вираження суверенної волі громадянського суспільства.

Л.ГУЗАР нагадав, що 1 грудня 2011 року предстоятелі трьох церков: Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату та Української греко-католицької церкви у своєму зверненні до громадськості та інтелігенції фактично виступили з ініціативою провести такий круглий стіл.

"Ми відповіли на заклик предстоятелів церков і хочемо, щоб ця ініціатива поширилась серед людей, які будуть активно брати участь в тому, щоб країна, яка пішла іншим шляхом, стала на правильний шлях, на шлях добра", - сказав Л.ГУЗАР.

Він наголосив, що ініціатори Національного круглого столу хочуть виправити «напрямок нашого ходу, і це ми вважаємо головним завданням".

Л.ГУЗАР підкреслив, що ініціатори заходу не хочуть створювати якусь організацію, а мають намір провести грунтовну розмову, висновки з якої були б втіленні в життя. "Це не має бути якийсь дискусійний клуб. Наше бажання - щоб те, що ми обговоримо, втілювалось в життя", - сказав Л.ГУЗАР.

Він зауважив, що сьогодні людей необхідно «пробуджувати і кликати їх до добра». "І це ми вважаємо нашим першим і головним завданням", - наголосив колишній глава УГКЦ.

У свою чергу, письменник Іван ДЗЮБА підкреслив, що організаторам хочеться, аби Національний круглий стіл відбувався «в певному річищі, щоб не було хаосу», аби на ньому прозвучало якнайбільше цікавих, важливих думок. Він сподівається, що за результатами дискусії врешті-решт вдасться виробити спільні підходи і знайти правильні рішення щодо ситуації в Україні.

За словами І.ДЗЮБИ, також хотілось б, аби цей захід не мав політичного забарвлення, але, водночас він вважає, що учасники дискусії не зможуть обійти багатьох важливих суспільних тем, і тому потрібно буде шукати баланс.

Академік НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ підкреслив, що ініціаторам круглого столу також не хотіли б, аби на основі цього зібрання була створена своєрідна політична сила. "Хотілось би стати на п'єдестал і дивитись з висоти", - зауважив він. М.ПОПОВИЧ вважає за необхідне подивитись на проблеми в країні не з політичної точки зору, а з точки зору моралі, порядності.

М.ПОПОВИЧ зауважив, головна мета круглого столу - це не діалог з владою, а розмова з суспільством, щоб поставити владу під контроль. За його словами, необхідно запропонувати суспільству теми обговорення, нову точку зору на події в країні. Як приклад, вчений зауважив, що мова може йти про організацію чесних виборів. За його словами, людям потрібно повернути повагу до моральних цінностей, щоб навіть жителі невеликих містечок повірили, що від них щось залежить. М.ПОПОВИЧ зазначив, що люди повинні усвідомити, що не можна фальсифікувати вибори.

Доктор філософії, головний редактор газети «Наша віра», президент Українського пен-клубу, політв’язень радянського режиму Євген СВЕРСТЮК зауважив, що "нас сюди зібрала велика моральна криза - гроші в гаманці є, а щастя нема". За його словами, одна з цілей проведення Національного круглого столу - повернути людей до справжніх цінностей.

"Нам потрібно повернутися до закону та правди", - наголосив Є.СВЕРСТЮК.

Він вважає, що без "будителів духу" українці не прокинулася, щоб "відкинути той маразм, який сьогодні відбувається в країні". "Слово може будити краще, ніж постріл", - додав він.

Є.СВЕРСТЮК наголосив на необхідності переконати українців, що від кожного щось залежить.

*** До створеної у 20-ту річницю референдуму щодо підтвердження Акту про проголошення незалежності України ініціативної групи “Першого грудня” увійшли чільні представники національної інтелігенції: В'ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Володимир ГОРБУЛІН, Семен ГЛУЗМАН, Л.ГУЗАР, Іван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, М.ПОПОВИЧ, Є.СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.