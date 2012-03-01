Попов оглянув нові тролейбуси, що вже за тиждень вийдуть на лінії

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов оглянув нові тролейбуси, які вже за тиждень курсуватимуть містом. Особливу увагу очільник КМДА звернув на комфортність салонів та модернізовану систему управління транспортними засобами. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Це перші тролейбуси, які ми отримуємо цього року. Приємно, що їх постачає нам саме український товаровиробник, продукція якого відповідає світовому стандарту якості. Водії, які вже мали змогу протестувати нову техніку, запевняють – вона комфортна та надійна у використанні. Я впевнений, що вона сподобається і киянам. Цього року ми плануємо вивести на лінію понад 250 тролейбусів. Практично щомісяця отримуватимемо і нові автобуси, і тролейбуси. Загалом, до початку Чемпіонату Європи з футболу, ми плануємо випустити на лінії до 400 одиниць нового рухомого складу», – сказав Олександр Попов.

Так, незабаром кияни побачать на лініях нові тролейбуси. Обслуговуватимуть пасажирів два типи машин – місткістю 105 та 184 місць. Обидві моделі мають пандуси для заїзду колясок та систему нахилу кузова, що робить їх доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Крім того, вони облаштовані поліпшеною системою вентиляції, а нова система управління тролейбусами дозволяє економити електроенергію майже вдвічі – до 45%.

Голова КМДА зауважив, що заміна старих тролейбусів на «енергозберігаючі» дозволить ще довгий час утримувати на існуючому рівні тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Він додав, що розширення парку рухомого складу громадського транспорту дозволить місту не лише покращити якість пасажирських перевезень, а й забезпечити у повній мірі реалізацію права пільгових категорій на безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Київпастранс» є єдиним перевізником, який на 100% виконує Закони України «Про автомобільний транспорт» та «Про міський електричний транспорт», забезпечуючи перевезення пільгових категорій пасажирів, яких в Києві постійно проживає понад 800 тисяч.

Щоденно на лінію виходить до 800 автобусів, понад 350 тролейбусів та 194 трамваїв (з яких 87 односкладових, 97 двоскладових трамваїв, 10 трисекційних потягів).

У 2011 році підприємством перевезено понад 410 млн. пасажирів тільки у звичайному режимі руху, з яких 271 млн. – пільговики.