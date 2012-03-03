Одеса та Тбілісі підписали угоду

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ і мер Тбілісі Георгій УГУЛАВА підписали договір про розвиток партнерських зв'язків між містами.

Як повідомляє офіційний сайт мерії Одеси, документ підписано в столиці Грузії.

На ознаменування підписання сторонами договору між Одесою і Тбілісі було вирішено провести товариський матч між командами тбіліського «Динамо» та одеського «Чорноморця».

Робочий візит офіційної делегації представників Одеської міської ради і бізнесменів Одеси в столицю Грузії розпочався 1 березня. Члени делегації відвідали митний термінал Сервісного агентства МВС Грузії, де ознайомилися з досвідом роботи і митним законодавством Грузії, а також відвідали Будинок юстиції, де одеських чиновників і підприємців ознайомили з усім спектром адміністративних послуг, які надаються в Грузії, і процедурою їх надання.

Також О.КОСТУСЄВ зустрівся із спікером парламенту Грузії Давидом БАКРАДЗЕ, в ході бесіди обговорювалися можливості розвитку всебічних відносин між державами і питання вивчення досвіду Грузії у здійсненні економічних реформ.

2 березня відбулася зустріч мера Одеси з першим заступником міністра внутрішніх справ Грузії, також у програмі перебування одеської делегації заплановано зустріч з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Вірою КОБАЛІЯ.