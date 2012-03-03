Україна виплатила МВФ 575 млн. дол.

Україна в лютому виплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 575 млн. дол. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА, повідомляється на сайті регулятора.

“Із лютого місяця ми почали виплати за першим траншем stand-by суми основного боргу близько 575 млн. дол. Ми виплатили вчасно, в строк. Жодних претензій з боку МВФ ми не одержували”, - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

Кажучи про ситуацію на валютному ринку в цілому, як на міжбанківському, так і на готівковому, вона назвала її спокійною. За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, міжбанківський ринок працює в нормальному режимі, попит і пропозиція перебувають в межах збалансованості, а НБУ не проводить інтервенцій.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року Україна одержала перший транш у розмірі 4,5 млрд. дол. кредиту МВФ за програмою stand-by на загальну суму 16,4 млрд. дол.