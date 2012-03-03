Уряд вирішив серйозно заощадити на енерговитратах

Уряд ухвалив рішення про проведення в країні енергоаудиту і поставив завдання зменшення енерговитрат наступного року на 10%.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Рішення про проведення енергоаудиту в країні ухвалене ... Робота з енергозбереження проводитиметься, але за один рік, тобто до наступної зими, радикально розв’язати цю проблему, безумовно, не вдасться. Але навіть якщо ми зменшимо витрати на енергоносії на 10%, а це завдання ми перед собою поставили, то це вже буде значна економія», - наголосив М.АЗАРОВ.

Глава уряду також відзначив, що Закарпаття має вельми цікавий досвід проведення енергоаудиту, з яким він познайомився під час робочої поїздки до Закарпатської області. «Він може бути в окремих випадках використаний», - сказав М.АЗАРОВ.