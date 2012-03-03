Кабмін з іноземних журналістів грошей не бере

Кабінет міністрів України відмінив плату за оформлення віз для в’їзду в Україну іноземним громадянам — учасникам Світового конгресу газетярів і Світового форуму редакторів.

Текст відповідного розпорядження від 29 лютого № 111-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення віз за нульовою тарифною ставкою консульського збору, що справляється за межами України, іноземним громадянам — учасникам Світового конгресу газетярів і Світового форуму редакторів для в’їзду в Україну в 2012 році за списками, поданими Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2011 року виконавчий комітет «Всесвітньої асоціації газет і видавців» (WAN-IFRA) обрав Україну місцем проведення Всесвітнього газетного конгресу, Міжнародного форуму редакторів і Виставки інформаційних послуг 2012 року.

Для участі у заході у вересні 2012 року Україну відвідає більш як 1500 делегатів, представників впливових міжнародних ЗМІ - видавців, головних редакторів, провідних міжнародних репортерів.

*** «Всесвітня асоціація газет і видавців» (WAN-IFRA) є некомерційною, недержавною організацією, яка створена в 1948 році і представляє понад 18 тис. друкованих видань, 15 тис. он-лайн ЗМІ і більш як 3 тис. компаній у 120 країнах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, що представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи.

Всесвітній газетний конгрес проходить щороку з 1948 року, коли організація була заснована.

Щороку з 1961 року під час Всесвітнього газетного конгресу вручається премія «Золоте перо свободи» за внесок у захист свободи преси.