Мер Києва підтримує вилучення автомобілів за борги

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ підтримує запровадження практики вилучення автомобілів у забезпечених громадян за борги з оплати комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи розповсюджену в ЗМІ інформацію, що влада хоче вилучати у киян авто за існуючі комунальні борги.

«Я думаю, що це справедливий підхід», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, 99% мешканців Києва своєчасно сплачують за комунальні послуги і не мають боргів. О.ПОПОВ звернув увагу, що, як правило, менш забезпечені люди сумлінно платять за ЖКП, а серед боржників є багато людей, які живуть у достатку.

«Прийде час, і в цьому треба точно наводити порядок, в тому числі і шляхом вилучення може й нерухомості, може й тих же авто, але поки що такої практики в Україні не існує», - сказав О.ПОПОВ.

На його переконання, необхідно вивчити списки боржників і вибірково застосовувати вказаний захід. «Треба подивитись, хто в бізнесі, хто на високих посадах, і мають борг, і можна цей процес запустити», - зазначив голова КМДА.

За словами О.ПОПОВА, на сьогодні законодавство дозволяє через суди стягувати борги за рахунок власності боржників, зокрема й житла. «Але практики такої нема», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Перший національний телеканал з посиланням на Управління житлово-комунального господарства столиці повідомив, що у киян за комунальні борги забиратимуть автомобілі. При цьому у злісних боржників працівники ДАІ зможуть конфіскувати машину прямо на дорозі. До сплати заборгованості автомобіль стоятиме на штрафмайданчику.

У свою чергу, Головне управління житлового господарства КМДА спростувало цю інформацію.

“Міська влада не має таких повноважень. Конфіскувати автомобіль або будь-яку іншу власність може лише Державна виконавча служба України за наявності відповідного рішення суду, яке вступило у законну силу”, - зазначили у КМДА.