СБУ та прокуратура шукають великих організованих корупціонерів

Генеральна прокуратура України поставила перед правоохоронними органами завдання зосередити увагу на викритті великих, а не дріб’язкових фактів корупції в органах державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, крім того, правоохоронним органам поставлено завдання зосередити увагу для виявлення корупційних проявів та фактів хабарництва серед особового складу, а також у судах.

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СБУ з початку року викрила 10 організованих злочинних угруповань з числа посадовців органів державної влади.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це поінформував перший заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Володимир РОКИТСЬКИЙ на прес-конференції у Києві на тему: «Боротьба з корупцією: демонстрація сили чи закон у дії?».

«На підставі матеріалів оперативно-розшукової діяльності Служби безпеки України по лінії боротьби з корупцією та організованою злочинністю протягом 2011 року порушено 2423 кримінальні справи, у тому числі підрозділами СБУ – 708 та іншими правоохоронними органами – 1705. До різних видів покарань засуджено 1086 осіб. З початку цього року порушено вже 251 справу», - сказав він.

За словами В.РОКИТСЬКОГО, СБУ протидіє насамперед організованим злочинним групам, які створюють вертикально побудовані корупційні схеми в міністерствах, відомствах і державних організаціях.

«Керівництвом держави нам поставлено завдання відійти від дріб’язкових фактів і займатися виявленням корупційних діянь високопосадовців, а також корупційних схем, які налагоджені в окремих міністерствах, відомствах і державних організаціях. В цьому році викрито одну таку злочинну організацію та 9 організованих злочинних груп. Минулого року викрито діяльність 87 організованих злочинних груп та 23 організованих злочинних угруповань з корупційними зв’язками з числа посадовців органів державної влади, правоохоронців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави», – підкреслив В.РОКИТСЬКИЙ.

Зокрема, він нагадав, що минулого року було викрито зловживання в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, коли за хабар у 4 млн. грн. було затримано правопорушників - від керівника до начальників департаментів. Викрито корупційні прояви у Департаменті ветеринарної медицини, Міністерстві екології, митних підрозділах та інших органах влади.

В.РОКИТСЬКИЙ наголосив, що СБУ розслідує ці кримінальні справи з метою притягнути зловмисників до кримінальної відповідальності.

«У таких справах уже є засудженні, і засудженні на чималі строки – заступник міністра екології отримав 9 років, радник міністра – 7 років. У Черкаській області викрито і припинено діяльність організованої групи, у складі якої були заступник начальника УМВС області, начальник ДАІ області та підприємець, які перераховували кошти за техогляд не до державного бюджету, а на рахунок приватного підприємця і вкрали у держави півмільйона гривень. На сьогодні вони вже засуджені до різних термінів покарання», – сказав В.РОКИТСЬКИЙ.