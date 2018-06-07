Як регіонали на Донбасі Азарову демарші влаштовують

В Україні з 1 березня в середньому на 7,8% підвищилися тарифи на холодну воду для населення. Це рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. За даними комісії, з 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн. за кубометр (водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м). Проте для деяких українців вода коштує втричі дорожче від середнього показника по країні, незважаючи на всі обіцянки прем`єра Миколи Азарова.

У місті Краснодон на Луганщині вода завжди була дорогою. Приміром, до останнього підвищення тарифів мешканці цього шахтарського міста за 1 м³ води сплачували 7 грн. Але місцевій владі і того було мало. І на 18-й сесії міської ради Краснодона депутати затвердили нову ціну - 12,27 грн. за кубометр. Це найвищий в Україні тариф на холодну воду, який діє вже з 1 лютого. Для порівняння, вартість води в Херсоні — 6,04 грн., у Львові, - 5,72 грн.

- Нам на сесії показали якісь розрахунки, нові тарифи, у які закладена електроенергія, зарплата, але скільки її вписують в куб води і як її перерахувати — невідомо, - розповідає депутат міської ради Краснодона від «Батьківщини» Юрій Моравський. - Вони кажуть, навіть ці тарифи не повністю будуть покривати електроенергію і зарплату. Вибачте, вся країна якось покриває, і вода всюди у кілька разів дешевша, навіть в тому самому Луганську... Я єдиний депутат- опозиціонер у Краснодонській міськраді, мої можливості обмежені. А всі депутати від ПР проголосували “за”.

Краснодонців обурили драконівські тарифи на воду, яку до того ж дають за графіком. А тут ще Азаров на всю країну віщає, що підстав для підвищення тарифів немає і обіцяє покарати посадовців, які учинятимуть свавілля, мовляв «кожен випадок необґрунтованого підвищення тарифів буде розглянуто, а особи, які допустили це, будуть запрошені на засідання уряду і відзвітують про свої дії».

Мешканка Краснодону Наталя Ященко одразу зателефонувала на “Урядову гарячу лінію” і запитала, на якій підставі вода у місті подорожчала з 7 до 12,27 грн.? Відповідь пообіцяли надіслати поштою.

Лист прийшов від виконкому Краснодонської міськради, в якому було зазначено, що КП “Водоканал” знаходиться в складній фінансовій ситуації через раніше затверджений тариф у 7 грн. Скаржилися, що збільшилася вартість електроенергії і паливно-мастильних матеріалів.

“Крім цього слід зазначити зростання мінімальної заробітної плати з 888 грн. до 1073 грн. Більше 11,5 млн. грн. складає заборгованість підприємства перед Пенсійним фондом”, - перераховували “аргументи” чиновники.

Цікаво виходить, водоканал - у скрутній ситуації, а громадяни - в легкій? І якщо вони отримали на якусь копійку більше, то чому вони обов`язково повинні її віддати комунальному підприємству? І до чого тут Пенсійний фонд?

Азаров повідомив, що міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолію Близнюку «доручено взяти на контроль стабільність тарифів на послуги ЖКГ».

Ми зателефонували до пана міністра з питанням: на якій підставі міська рада Краснодона підвищила вартість води до 12,27 грн.?

- Вона не могла сама цього зробити. Не може цього бути. Вона узгодила, - запевняє Анатолій Близнюк. - На Фейсбуці у прем`єра кожного дня є подання від людей, прохання, я дивлюся. У державі повернута назад цінова інспекція, яка буде контролювати всі ці справи. У Міністерстві регіонального розвитку немає повноважень контролювати ті ціни. Ми тільки пропонуємо, які роботи треба провести для того, щоби утримувати будинок. Кажемо, скільки воно коштує. А потім люди приймають рішення.

- Тобто якщо чиновники на місцях вирішать, що вода коштуватиме 15 чи 20 гривень, ви на них не можете вплинути? - уточнюємо у пана Близнюка.

- Не можуть вони самі цього зробити. Є комісія. Що ви від мене хочете? Я ще сьогодні взнаю, вони приймали таке рішення чи не приймали. Що далі?

- Ви як міністр маєте вплинути на ситуацію, ЖКГ — це ваша сфера діяльності, вам прем`єр доручив опікуватися питанням тарифів.

- Ви ж знаєте, що державні органи влади не мають права втручатися в господарську діяльність підприємств. Але у держави є єдиний регулятор, з яким узгоджують підняття цін. Маленькі суб`єкти самостійно це встановлюють. Якщо є такий факт, я розберусь.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, нам повідомили, що Краснодон - “не їх ліцензіат”.

“Під регуляторний вплив Комісії підпадають 66 підприємств водопостачання і водовідведення, таких, які здійснюють діяльність в містах з населенням більше 100 тисяч осіб. В інших містах питання тарифів — компетенція виключно органів місцевого самоврядування”, - такою була відповідь комісії.

Коло замкнулося. Виходить, якщо у місті живе 99 тисяч осіб і менше, то управи на місцевих чиновників у питанні встановлення тарифів немає? А таких міст — тисячі по Україні. І мешканцям залишається сподіватися виключно на порядність чиновників, що в українських реаліях дорівнює утопії.

Коли у Київводоканалі заявили, що з 1 березня 2012 року на 6% зростуть тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення, то перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак заявив, що рішення про введення для населення нових тарифів не прийнято. На його переконання, підвищення тарифів на 6% проблем Київводоканалу не вирішить, але водночас «тільки збуджує населення».

Нагадаємо, у містах, де недавно були підвищені (на думку Кабміну, необґрунтовано) тарифи на житлово-комунальні послуги, дали задній хід своїм рішенням. Після профілактичної розмови з Азаровим переглянули і знизили нові тарифи міські голови Чернігова, Сум, Полтави. Але члену Партії регіонів меру Краснодона Юрію Баклагову прем`єр — не указ.

Яна Солнцева