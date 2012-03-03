Британію на Євробаченні представить 75-річний Енгельберт Хампердінк

Зірка 60-х і 70-х років Енгельхарт Хампердінк представлятиме Велику Британію на цьогорічному Євробаченні в Баку. Про це повідомляє BBC Україна

Співак, якого називають "королем романтики", каже, що для нього це - "велика честь".

Пан Хампердінк є найстаршим за віком учасником Євробачення. Якщо він виграє, це стане першим британським тріумфом на тому конкурсі за останні 15 років.

Востаннє перше місце на Євробаченні Британія отримувала у 1997 році, коли там виграв гурт "Katrina and the Waves".

Пісню британський співак записуватиме у Лондоні, Лос-Анджелесі та Нешвілі. Її напишуть лауреат Греммі Мартін Терефе та Саша Скарбек, один із спів-авторів пісні Джеймса Бланта "You`re Beautiful".

За свою 45-річну кар`єру Енгельхарт Хампердінк продав близько 150 мільйонів платівок. Він також відомий тим, що у 1967 році зумів вибити Бітлз з верхівки хіт-параду.

В його активі - чотири номінації на Греммі та один Золотий глобус. Він також є єдиним артистом, що має зірку на Алеї слави в Голлівуді та у Лас-Вегасі.

Пан Хампердінк народився в Індії, його справжнє ім`я - Арнольд Дорсей.

Євробачення в Баку відбудеться 26 травня, але вже викликало неабиякий ажіотаж в Азербайджані. Водночас порушення прав людини у тій країні також тепер привертає більше уваги.

Наприклад, правозахисна організація Amnesty International сподівається, що участь Енгельхарта Хампердінка у конкурсі приверне увагу до проблеми політичних в`язнів у Азербайджані.

"Енгельхарт Хампердінк відомий своєю піснею "Будь ласка, звільни мене". А на вулицях Азербайджану протестувальники цієї неділі ризикують бути заарештованими тільки тому, що вийшли висловити незгоду з діями влади", - заявив один з директорів правозахисної організації Тім Хенкок.

Натомість, влада Азербайджану доводить, що в країні немає обмежень на свободу слова та працює опозиційна преса.

Від України у Євробаченні братиме участь співачка Гайтана.