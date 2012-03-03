Українські альпіністи, які заблукали на Ельбрусі, вийшли на зв'язок

У Кабардино-Балкарії (Російська Федерація) шукають трьох українських альпіністів, які збилися з маршруту під час сходження на гору Ельбрус.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за інформацією МНС Російської Федерації, близько 21 години за московським часом 2 березня старший групи альпіністів, яка здійснює сходження на гору Ельбрус (висота – 5 тис. 642 м) та через складні погодні умови на висоті 5 тис. 200 м збилася з маршруту, запросив допомогу. Група складається з трьох осіб, громадян України: з м. Дніпропетровськ – 2 особи, з м. Харків – 1 особа. Група альпіністів зареєстрована, сходження заплановано провести з 26 лютого по 4 березня 2012 року. З туристичної бази м. Тирниауз на допомогу українським альпіністам вирушила пошуково-рятувальна група МНС Російської Федерації.

МНС України організовано взаємодію з територіальним центром МНС Російської Федерації в Кабардино-Балкарії та Генеральним Консульством України в Ростові-на-Дону.

Станом на 7 годину ранку 3 березня пошукові роботи тривають.

Між пошуковою групою та групою альпіністів встановлено мобільний зв’язок.

Ситуація перебуває під контролем МНС України та Консульської служби МЗС України.