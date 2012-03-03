Податківець за 20 тисяч обіцяла закрити очі на порушення

У Харкові за вимагання та отримання хабара затримано інспектора-ревізора Харківської об’єднаної державної податкової інспекції.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА.

За його даними, податківець вимагала та отримала від одного з підприємців 20 тис. грн. хабара за недорахування податків та штрафних санкцій в сумі 60 тис. грн.

Інспектор затримана. Стосовно неї порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Інспектору-ревізору загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.