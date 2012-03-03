Видобуток сланцевого газу визнали безпечним для природи

У Польщі визнали Варшава. 3 березня. УНІАН. Експерти Державного інституту геології Польщі (PIG) після досліджень на одній із експериментальних свердловин визнали безпечним для навколишнього середовища добування сланцевого газу за технологією "гідрологічного фрекінгу".

Як повідомила УНІАН прес-служба Інституту, його експерти проводили це дослідження з 13 червня по 13 жовтня минулого року на замовлення Міністерства навколишнього середовища Польщі.

"Грунт, повітря та вода, згідно з результатами дослідження, є безпечними, якщо видобуток сланцевого газу проводиться, відповідно до визначених законом правил", - говориться у повідомлені.

Згідно з повідомленням, експерти не виявили забруднень грунтових вод хімікаліями, які використовуються в цій технології, небезпечних для людей метану та елементів радону, а сейсмологічні станції не зафіксували підземних поштовхів, пов`язаних із видобутком.

"Проведе дослідження, котре стало першим у Польщі, не засвідчило жодних змін в навколишньому середовищі, які могли б бути пов`язані з "гідрологічним фрекінгом", - відзначили в PIG.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року британська компанія 3Legs Resources повідомила про видобуток перших покладів сланцевого газу, запаси якого Американська агенція Енергії EIA оцінює у Польщі в 5,3 трильйона кубометрів.

Польща, яка щорічно споживає близько 14 мільярдів кубометрів, завдяки видобутку сланцевого газу планує зменшити залежність від імпортних поставок, які на близько 90% забезпечує російський "Газпром".

Довідка УНІАН. Польська влада вже видала близько 90 ліцензій на пошук нетрадиційного газу, які, серед інших компаній, отримали Exxon Mobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips, Lane Energy.

За даними експертів, промисловий видобуток сланцевого газу можливий за 10-15 років.