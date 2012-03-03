Крюківський вагонобудівний завод знову горить

На Крюківському вагонобудівному заводі знову сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, за попередньою інформацією, горить ремонтно-будівельний цех. Орієнтовна площа пожежі 500 кв.м.

Причина пожежі поки що невідома. На місце події виїхало керівництво МНС області, міліція. Навколо осередку пожежі велика задимленість.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в м. Кременчук Полтавської області на території ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виникло займання фарбувальної дільниці вагоноскладального цеху. Вогнем знищено фарбувальне обладнання. Потерпілих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі на заводі стало коротке замикання електропроводки.