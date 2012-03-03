Завтра в Україні - до 18° морозу

Завтра в Україні очікується невеликий сніг і холодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 березня буде хмарно з проясненнями. У східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг; температура вночі 8-13° морозу, на Луганщині до 18°, вдень 0-5° морозу. На решті території невеликий сніг і мокрий сніг, в Криму помірні опади та місцями налипання мокрого снігу, лише на Закарпатті без істотних опадів; температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та Криму 3-8° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний та північно-західний, 7-12 м/с, на півдні, а вночі і на заході окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У столиці хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.