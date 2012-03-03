Дунай може вийти з берегів: на Одещині готуються евакуювати 15 тисяч людей

У Одеській області готуються до повені і евакуації з дельти Дунаю близько 15 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прес-служба Одеської облдержадміністрації повідомила, що з урахуванням різкого підвищення рівня води в Дунаї, що викликає побоювання підтоплення деяких територій в дельті Дунаю, ОДА реанімувала розроблений у 2010 році план евакуації 15 тисяч населення.

«Ми приблизно розрахували кількість людей, що проживають на територіях, які в разі надзвичайних ситуацій можуть зазнати підтоплення, розробили детальний план евакуації, котрий передбачає повний розрахунок сил, засобів, транспорту, поіменний список людей, що проживають у зонах потенційного затоплення», - цитує прес-служба заступника голови облдержадміністрації Олександра МАЛІНА.

За його словами, зараз «визначаються місця, куди можливо будуть евакуйовані жителі цих районів. Вже закріплені соціальні працівники, а також працівники сфери охорони здоров`я і освіти по відповідних контингентах». Причому готовність відповідних служб до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій, порівняно з 2010 роком, значно вища, вважає О.МАЛІН.

Він констатував, що вдалося зміцнити «греблю і шлюзи в дельті Дунаю порівняно з 2010 роком, коли за рахунок коштів резервного фонду вдалося реалізувати цілу низку заходів: реконструювати 4 шлюзи і кілька десятків кілометрів дунайської греблі».

О.МАЛІН висловив переконання, що в разі повені буде успішно забезпечена своєчасна евакуація майже 15 тисяч жителів низинних територій у дельті Дунаю.