МВФ пропонує підняти тарифи на газ на 30%

Міжнародний валютний фонд пропонує для подальшого виділення Україні коштів кредиту stand-by підвищити тарифи на газ (як товарний ресурс) для населення на 30% із подальшим підвищенням його до рівня собівартості ресурсу, а для підприємств теплокомуненерго - на 58% із повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення.

Ця інформація міститься в коментарях Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, підготовлених для продовження переговорів із МВФ, копію яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Разом із тим, навіть після такого підвищення домогосподарства й підприємства ТКЕ платитимуть менше 25% від вартості імпортованого газу», - зазначають у МВФ.

У зв`язку з цим, у МВФ наполягають на необхідності подальшого поступового підвищення ціни газу на 20% до виходу, як мінімум, на рівень собівартості.

«Необхідно буде здійснювати подальше підвищення тарифів на газ, причому уряд повинен оголосити про графік подальшого 20% підвищення, яке здійснюватиметься раз на півроку до тих пір, поки не буде забезпечено повне відшкодування собівартості ресурсу», - йдеться в пропозиціях МВФ.

Згідно з коментарями Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, в уряді категорично відкидають такий варіант.

Зокрема, в Мінекономрозвитку, оцінивши запропоновану МВФ схему підвищення тарифів, дійшли висновку, що на неї просто «не можна погодитися».

Мінекономрозвитку робить акцент на тому, що паралельно з підвищенням тарифів на газ на 30% потрібно вживати заходи з покращення ситуації в газовому секторі. Серед них: досягнення меншої залежності від російського газу; підвищення внутрішнього видобутку, зокрема, на шельфі Чорного моря; економія ресурсів; перехід ТЕЦ на інші види палива (торф, буре вугілля); зміна схем теплопостачання (потрібно перейти із старих ТЕЦ на міні-котельні, що дозволить вивести з експлуатації неефективні ТЕЦ і на 20% скоротити споживання газу).

Що ж до підвищення ціни газу для підприємств ТКЕ, то в коментарях Мінекономрозвитку підкреслюється, що поки не ясно, якою вона буде в результаті переговорів із Росією.

Докладніше читайте в статті «Програму співпраці з МВФ пролонгують ще на рік?» на сайті «УНІАН економіка» http://economics.unian.net/rus/detail/121538