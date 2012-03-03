Суд скасував рішення Київради про будівництво житла у зеленій зоні

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Мегатранс» під житлову забудову земельної ділянки площею 4,64 га на Столичному шосе 24 км в Голосіївському районі за рахунок озеленених територій урочища Конча-Заспа та прибережних захисних смуг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Києва, таке рішення ухвалено 1 березня за результатами розгляду відповідного позову міської прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада 17 вересня 2009 року ухвалила рішення про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатранс» земельної ділянки загальною площею 4,64 га на Столичному шосе (24-й кілометр) у Голосіївському районі Києва.

Рішення Київради передбачало передачу земельної ділянки у довгострокову оренду на 49 років для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (з комплексним інженерно-транспортним облаштуванням та благоустроєм території).

Прокуратура Києва 15 червня 2010 року опротестувала відповідне рішення Київради, оскільки проект землеустрою всупереч вимогам статті 123 Земельного кодексу України не погоджено з Головним управлінням охорони культурної спадщини Київської міської МДА, Управлінням екології та охорони природних ресурсів КМДА і Санітарно-епідеміологічною станцією Києва.

Наведені служби надали свої висновки щодо можливості відведення вказаної земельної ділянки лише на стадії її вибору.

Також, згідно з висновком столичної СЕС щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову, однією з умов відведення є внесення змін до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста, оскільки ця земельна ділянка відноситься до територій зелених зон. Однак зміни до цієї програми не вносилися, рішення Київрадою з даних питань не приймалося, зазначають у прокуратурі.

Крім того, вказана ділянка, згідно з листом КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», відноситься до земель лісового фонду, розташована у лісництві та входить до переліку зелених зон. У зв’язку з цим Київською природоохоронною прокуратурою 10 березня 2010 року було опротестовано позитивний висновок комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» щодо погодження відведення земельної ділянки ТОВ «Мегатранс» у кварталі 38 (виділ 27, 44) Конча-Заспівського лісництва для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення та житлової забудови по вул. Столичне шосе, 24-й кілометр.

Більше того, встановлено, що земельна ділянка потрапляє до акваторії озера «Конча» та відповідно до вимог Земельного кодексу України на момент прийняття рішення Київрадою необхідно було погодити проект землеустрою із територіальним органом виконавчої влади з питань водного господарства (КП «Плесо»). Але таке погодження надано не було, заявляють у прокуратурі.