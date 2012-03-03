14-річного гвалтівника примусово лікуватимуть

У Донецькій області рішенням міського суду Краматорська 14-річному насильнику малолітніх дітей призначено примусове лікування в медичній установі закритого типу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Краматорського міського відділу міліції з посиланням на старшого слідчого Олега КРАВЧЕНКА.

За його словами, події відбувалися влітку минулого року, потерпілими у кримінальній справі є хлопчики, двом із яких виповнилося по сім років, а ще двом – всього по чотири роки.

«Діти живуть в одному із краматорських селищ, виховуються в благополучних сім'ях і добре знайомі зі своїм кривдником, - розповів слідчий. - Підлітку, який здійснював сексуальне насильство над ними, 14 років і він із дитинства страждає на психічне захворювання, через що ніколи не відвідував школу, а навчався вдома».

Інформація про те, що діти стали жертвами сексуального насильника, надійшла до міліції від їхніх батьків, які стали помічати зміни в настрої синів і спробували їх розговорити.

О.КРАВЧЕНКО зазначив, що для розслідування цієї справи було створено слідчу групу, й співробітники міліції в присутності батьків потерпілих, педагогів, дитячого психолога спілкувалися з жертвами насильства та іншими підлітками, й з'ясували, що цей підліток неодноразово з малюками ходив гуляти в лісопосадку й на поле.

Сам насильник свідчень не дав, проте низка свідчень і експертиз підтвердили його причетність до сексуального насильства над малолітніми дітьми. «За версією слідства, за допомогою погроз, а нерідко й кулаків, він кілька разів вступав із ними в статевий зв'язок у лісопосадці й у полі», - сказав слідчий.

Він повідомив, що кримінальну справу було порушено за ч.3 ст.153 КК (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітнього). Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Для визначення ступеня осудності підозрюваному було призначено судово-психіатричну експертиза. Згідно з висновком СПЕК, його визнано неосудним.