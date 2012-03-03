У Херсоні росіяни голосуватимуть у ляльковому театрі
16:51, 03 березня 2012Суспільство
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Росіяни зможуть взяти участь у призначених на 4 березня виборах президента РФ
Росіяни, які перебувають у Херсоні і Херсонській області, зможуть взяти участь у призначених на 4 березня виборах президента Російської Федерації.
Як повідомляє Генеральне консульство РФ Одесі, проголосувати на виборах запрошуються громадяни Російської Федерації, які проживають або перебувають у консульському окрузі (Одеська, Миколаївська, Херсонська і Кіровоградська області).
У повідомленні зазначається, що у день виборів - 4 березня 2012 року - голосування проходитиме у Херсоні в приміщенні обласного театру ляльок (вул. 40-річчя Жовтня, 8) з 10:00 до 15:00.
Бажаючим проголосувати необхідно буде пред'явити документи, що засвідчують російське громадянство.
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