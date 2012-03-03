Мера Тернополя під час прямого ефіру забрали до психоневрологічної лікарні

Міського голову Тернополя Сергія НАДАЛА учора під час прямого всеукраїнського радіоефіру забрали в Тернопільську обласну комунальну клінічну психоневрологічну лікарню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, лікарі встановили йому діагноз церебросудинний криз. Зараз міський голова перебуває в клініці, його стан покращився.

Сьогодні С. НАДАЛ у своїй палаті провів робочу нараду з профільними заступниками та секретарем ради, зазначили в прес-службі.

Водночас місцевий сайт «Про все» спізнення міського голови на ток-шоу «Коло запитань» радіокомпанії «Ера» та те, що у нього там заплітався язик, після чого йому взагалі відняло мову, розцінив як те, що С. НАДАЛ прийшов на пряме включення з Тернополя у нетверезому стані.

Під час спілкування редактора сайту «Про все» Бориса МАШЛЯНКИ в мережі Фейсбук із прес-секретарем міськради Катериною КАЛУШ, він запропонував взяти у мера аналізи і у присутності журналістів з’ясувати, містить його кров алкоголь чи ні. Однак дану пропозицію, за даними Б. МАШЛЯНКИ, було проігноровано.