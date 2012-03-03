Українським туроператорам додали обов'язків

Підписаний Президентом України Закон «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг» передбачає більш детальне інформування громадян про пропоновані їм послуги та нові обов’язки для туроператорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, встановлюється зокрема, що будь-яка надана туроператором інформація повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування, а інформація про надання туристичних послуг має доводитися у доступній наочній формі, бути розбірливою і зрозумілою.

До переліку інформації, що надається споживачеві туристичного продукту до укладення договору на туристичне обслуговування, Закон додатково відносить інформацію про: керівника групи та засоби зв'язку з ним під час туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи; час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу; стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя; порядок забезпечення туроператором обов'язкового та/або добровільного страхування туристів, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов'язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна.

Змінами до закону також деталізується регулювання порядку укладення та умов договору на туристичне обслуговування. Зокрема, визначаються істотні умови такого документу:

строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дати початку та закінчення туристичного обслуговування;

характеристика транспортних засобів (їх вид і категорія), дата, час і місце відправлення та повернення;

готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, термін і порядок оплати готельного обслуговування;

види і способи забезпечення харчування;

мінімальна кількість туристів у групі та у зв'язку з цим триденний термін інформування туриста про те, що тур не відбудеться через недобір групи;

програма туристичного обслуговування;

види екскурсійного обслуговування, інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;

інші суб'єкти туристичної діяльності, що надають послуги, включені до туристичного продукту;

страховик, що здійснює обов'язкове та/або добровільне страхування;

правила в'їзду до країни (місця) перебування та перебування там;

вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;

форма розрахунку.

Встановлюється, що зміна ціни туристичного продукту після укладення договору на обслуговування можлива не пізніше, як за 20 днів до початку подорожі. Договір може передбачати компенсацію у разі спричинення шкоди туристу відповідно до міжнародних конвенцій, що регламентують надання таких послуг. Якість туристичних послуг має відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються Законом України «Про захист прав споживачів»;

Законом також запроваджуються нові обов'язки туроператорів (турагентів), що створять додаткові гарантії для туристів. Зокрема туроператор зобов'язується: не пізніше, як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, але не пізніше, як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити туриста про таку зміну обставин з метою надання туристу можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування. Також передбачається вжити у випадку неможливості надання туроператором значної частини туристичного продукту, щодо якого за договором на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, альтернативних заходів для виконання цих зобов'язань без покладення додаткових витрат на туриста, а в разі потреби відшкодувати туристу різницю між запропонованими та наданими послугами, а у разі неможливості цих заходів або відмови від них туриста - надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився турист, а також відшкодувати вартість ненаданих послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.

Також визначаються випадки, коли туроператор не несе перед туристом відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору. А саме: якщо невиконання або неналежного виконання умов договору сталося з вини туриста або третіх осіб, не пов'язаних з наданням туристичних послуг, внаслідок форс-мажорних обставин, або в результаті подій, які не могли передбачити суб'єкти туристичної діяльності.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.