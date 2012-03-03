Відвідувача кафе жорстоко побила й пограбувала подружня пара

У Херсоні відвідувача кафе побили і пограбували сімейна пара з їхньою знайомою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, до чергової частини Суворівського райвідділу міліції з реанімаційного відділення обласної лікарні надійшло повідомлення, що до них в несвідомому стані доставлено невідомого чоловіка. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, внутрішньо-черепна гематома вказували на те, що на 43-річного херсонця напали жорстокі злочинці.

Після того, як потерпілий опритомнів, вінпояснив, що відпочивав в одному з розважальних закладів Таврійського мікрорайону, коли до нього за стіл підсіли дві жінки і чоловік. Незнайомці замовили собі кілька коктейлів, але рахунок за них дали потерпілому. Обурений цим, чоловік встав з-за столу і пішов з кафе. Але за 100 метрів від кафе він знову побачив знайому трійцю. Незнайомці напали на чоловіка і почали його бити. Коли потерпілий не міг вже рухатися, напададники забрали мобільний телефон, зняли верхній одяг і черевики, а потім зникли.

Прибувши на місце події, співробітники міліції з'ясували у персоналу кафе, що серед напададників була жінка, зовні схожа на постійну відвідувачку закладу. За словами працівників кафе, підозрювана представлялася їхньою колегою – офіціанткою. В одному з найближчих кафе оперативники знайшли колишніх працедавців підозрюваної і з'ясували її адресу.

Незабаром всіх трьох підозрюваних було затримано.

Виявилось, що серед нападників була подружня пара. Причому чоловік вже раніше відбував покарання за аналогічний злочин.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч.2 ст.187 КК України. Затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.