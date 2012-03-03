У Польщі закликають Україну припинити вбивати собак до Євро-2012

Кілька десятків осіб в суботу пікетували посольство України у Варшаві, закликаючи українську владу припинити вбивства безпритульних собак, які, за даними організаторів акції, мають масовий характер в рамках підготовки до Євро 2012.Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, учасники заходу, серед яких були переважно молоді та середнього віку люди, понад годину скандували гасла "ганьба", "убивці", "варвари", тримаючи плакати з написами англійською мовою "Сором Україні", "Зупиніть жорстокість", "Євро 2012 - собачий холокост" з фотографіями вбитих тварин, зокрема, з підписом "Євро по-українськи" та м'яч із символікою цьогорічного чемпіонату, замальований червоною фарбою.

«Польща є адвокатом України в Європейському союзі, а ми маємо сказати, що не хочемо такої України в ЄС», - заявила одна із учасниць мітингу.

Організатори заходу роздавали перехожим листівки, в яких описані жорстокі методи вбивства бездомних тварин в Україні, які, за даними польських організацій, мають місце.

«Україна обрала шлях пришвидшеної ліквідації тварин, що є неетичним, жахливим, а також неефективним в перспективі методом», - написано в листівці.

Представник варшавського відділу Асоціації захисту тварин Моніка НОВІЦЬКА заявила кореспонденту агентства, що за її оцінками, кількість бездомних собак у кожному великому місті в Україні після початку їх масового винищення зменшилася з 15-20 тисяч до 2-3 тисяч.

«Ще три-чотири роки тому під час візиту в Україну я могла нарахувати на вулицях, наприклад, Києва 100-150 собак. Під час мого останнього візиту у жовтні я зустріла 3 собаки", - сказала вона.

М.НОВІЦЬКА назвала найголовнішою проблемою України із бездомними собаками їх активне розмноження через те, що ніхто роками не займався стерилізацією тварин.

«Не є проблема нагодувати собак, їх годують приватні особи (...) Я була навіть обурена, як ваш бездомний пес у Києві не з'їв нашу польську ковбасу, яку навмисне везла з Польщі та яку наш бездомний пес точно би з'їв із великим задоволенням», - зауважила вона.

Співрозмовник агентства повідомила, що створення притулку для близько 200 собак у Польщі коштує до близько 250 тисяч доларів, а його щомісячне утримання обійдеться близько 10 тисяч доларів.

За її даними, близько 90% бездомних собак у Польщі знаходяться у спеціальних притулках в той час, як в Україні стільки ж - на вулицях міст.

До учасників акції вийшла представник посольства, яка зачитала заяву про те, які заходи вживає Україна для вирішення проблем бездомних тварин.