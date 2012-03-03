У «копанці», де стався обвал, тривають роботи

У Донецькій області в «копанці», де 1 березня стався обвал і там були люди, наразі тривають роботи по розгазуванню гірської виробки, щоб привести копальневу атмосферу у відповідність з санітарними нормами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що зараз спостерігається позитивна динаміка зниження концентрації небезпечних газів у виробці, але як і раніше рівень вмісту чадного газу і метану під землею залишається перевищеним (0,00065 при нормі 0,00017) і небезпечним для життя, що не дозволяє рятувальникам проводити роботи.

Після приведення показників загазованості до норм, передбачених правилами безпеки, підрозділи рятувальників почнуть пошукові роботи безпосередньо у виробці.

За інформацією першого заступника з наукової роботи НДІ гірської справи (НДІ ДД «Респіратор») Петра ПАШКОВСЬКОГО, озвученої сьогодні на засіданні технічної ради з ліквідації аварійної ситуації в м.Єнакієво, дані аварійно-рятівні роботи здійснюються відповідно до вимог нормативних документів.

Аналіз динаміки проб копальневої атмосфери може свідчити про горіння метану у виробці. Прискорення подій і необгрунтований ризик недопустимі, у зв'язку з чим роботи по ліквідації аварії необхідно проводити поетапно і згідно плану заходів щодо розгазуванню, запевнив А. ПАШКОВСЬКИЙ.

В ОДА зауважили, що ця ситуація ускладнена тим, що видобуток вугілля поблизу Каютіно проводився нелегально, відповідно, інформація про подію не могла надійти оперативно, немає відповідних технічних умов для проведення робіт у виробці.

Донецькою облдержадміністрацією і виконавчим комітетом Єнакіївської міської ради неодноразово проводилася роз'яснювальна робота серед місцевого населення про кримінальну і адміністративну відповідальність за нелегальний видобуток вугілля. Також постійно ведуться роз'яснення і робляться попередження про можливість смертельного травматизму у зв'язку з проведенням робіт по несанкціонованому видобутку вугілля, наголосили в прес-службі ОДА..

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2012 року о 12:10 в Єнакіївський міськвідділ міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютіно стався обвал в «копанці».

Зі слів родичів людей, які працювали в цій «копанці», на момент обвалу нібито перебувало 5 осіб.

На місце події виїхали міліція, представники МНС і рятувальники.

За інформацією рятувальників, аварійні роботи украй ускладнені тим, що виробка дуже загазована і ніяк не обладнана.

За даним фактом Єнакіївським ГО ГУМВС України в порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 240 КК України «Порушення правил охорони або використання надр, що призвело до загибелі людей».

В рамках проведення оперативно-слідчих заходів вже затримано одного з організаторів незаконної шахти – 36-річного місцевого жителя. Другий організатор нібито перебуває під завалом.