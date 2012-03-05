У Дрогобичі магазин провалився під землю
09:40, 05 березня 2012Суспільство
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На першому поверсі двоповерхового житлового будинку у магазині «Фото-Квеллі» провалилась підлога
У Дрогобичі Львівської області магазин фототехніки провалився у підвал.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, інцидент стався близько 23.00 у центрі міста: на першому поверсі двоповерхового житлового будинку у магазині «Фото-Квеллі» провалилась підлога на площі 15 кв. м глибиною до 2 м. У провал потрапила частина обладнання магазину. Загиблих і травмованих немає.
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