У Китаї знайшли три тисячі статуй Будди

Китайські археологи виявили в східній провінції КНР Хебей близько трьох тисяч статуй Будди.

Про це повідомляє китайське інформагентство "Сіньхуа".

У ході розкопок було знайдено 2895 статуй та їх фрагментів, які відносяться до періоду держав Східна Вей і Північна Ци (534-550; 550-577 роки). За даними агентства, їх виявили в повіті Ліньчжан.

В Інституті археології китайської Академії суспільних наук, а також в Інституті культурної спадщини провінції Хебей повідомили, що виявлені статуї зроблено з білого мармуру й синього каменя. На деякі об`єкти було нанесено фарбу або позолоту. Висота знайдених статуй - від 20 сантиметрів до висоти людського зросту.

Передбачається, що найближчим часом статуї Будди буде очищено й відновлено для їх подальшого вивчення. Про приблизну вартість об`єктів не повідомляється, зазначає Лента.ру.