Чорноморський флот не може платити за газ у квартирах

Севастополю запропоновано узяти на баланс міста 440 квартир від Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

«Це нові будинки, починаючи з 2003 року. Частина будинків - з котельними на даху. Все передається нам, і ми готові їх забрати», - сказав він.

За словами В.ЯЦУБИ, це пов'язано «з ціною газу. Ціна газу Чорноморському флоту - вона ціна промислова: 510 доларів за тисячу кубометрів, а ціна побутового газу - 1200-1300 гривень. І цю різницю покривати структурам Чорноморського флоту дуже складно». Тому, додав він, міністр оборони (міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ – УНІАН) звернувся до мене, щоб ми розглянули питання про прийом їх (квартир)».

В.ЯЦУБА також підкреслив: «В майбутньому ми це питання продовжуватимемо тільки за умови, що ці будинки будуть приведені у відповідність, і інженерні мережі».

За його словами, «поступово ми забиратимемо, щоб це було в одних руках у місті. Тому що там живе частина людей, які пішли на пенсію, частина втратили зв'язок з Чорноморським флотом. Ми забиратимемо ці будинки. Принаймні, я пропонуватиму це зробити».

Як повідомлялося, 2 березня В.ЯЦУБА заявив, що А.СЕРДЮКОВ в ході перебування з робочим візитом в Севастополі 27 лютого звернувся з проханням до керівництва міськадміністрації про прийом на баланс міста 400 квартир, які належать ЧФ Росії.