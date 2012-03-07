Ринкові торговці пікетували міськраду

6 березня близько ста підприємців, що торгують на Житньому ринку у Житомирі, пікетували Житомирську міську раду з вимогою скасувати розпорядження, що стосуються змін правил торгівлі біля ринку.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора департаменту власності та ринкового регулювання Житомирської міської ради Світлана РАБОЩУК, з пікетувальниками зустрілися керівники міської влади та вислухали їхні вимоги.

С.РАБОЩУК також нагадала, що 1 березня цього року у прес-центрі міської ради відбулася зустріч заступника міського голови Петра ЗАКУСИЛА та начальника КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Юрія САМБОРСЬКОГО з ініціативною групою підприємців, які працюють біля Житнього ринку.

"Тоді у нараді взяли участь представники міської санітарно-епідеміологічної станції, державної податкової інспекції у Житомирі та керівники всіх ринків Житомира, де є вільні торгові місця", - сказала С.РАБОЩУК.

Зокрема, керівники ринків надали підприємцям свої пропозиції щодо вільних місць за групою товарів та вартість торгового місця.

С.РАБОЩУК уточнила, що влада міста запропонувала торговцям до 18 березня цього року визначитися з місцями торгівлі та повідомити, на яких саме ринках Житомира вони мають намір торгувати.

Після 18 березня у Житомирі планують впорядкувати вуличну торгівлю біля Житнього ринку.