Посольство України в Польщі послалося на "мурашину торгівлю"

Різниця в даних про польсько-український товарооборот минулого року пов'язана з різними стандартами його обліку Польщі, яка входить до Євросоюзу, й України, а також різними махінаціями, що застосовуються деякими українськими імпортерами польських товарів.

Про це сказано в Економічному бюлетені Посольства України у Варшаві, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Порівняння даних про торгівлю українських і польських статистичних відомств свідчить про збереження різниці зафіксованих даних товарообороту, яка мала місце протягом останнього десятиліття, головним чином, у частині імпорту польської продукції в Україну», - зазначають співробітники посольства.

За їхніми даними, статистичні й митні відомства обох країн вивчають цю проблему, проте, згідно з висновками експертів спільної групи, її неможливо вирішити до тих пір, поки Україна не прийме стандарти експортно-імпортних операцій ЄС.

За даними українських дипломатів у Польщі, різниця в даних про товарооборот між країнами також виникає через заниження деякими українськими імпортерами митної вартості товарів, зокрема, із застосуванням подвійних інвойсів, контрабанди товарів і так званої «мурашиної торгівлі».

Як повідомляв УНІАН, товарооборот між Україною та Польщею минулого року становив, за українськими даними, майже 6 млрд. доларів, а, за польськими - 7,1 млрд. доларів.

Імпорт польських товарів в Україну становив близько 3,2 і 4,5 млрд. доларів, відповідно.

Довідка УНІАН. За даними дослідження польського Держкомстату, громадяни України в 2011 році купили в приватному порядку в Польщі товарів на майже 1 млрд. доларів, порівняно з покупками на близько 700 млн. доларів у 2010 році (за поточним курсом 1USD=3,1PLN).

У 2010 році частка приватних покупок українців («мурашина торгівля») збільшилася до попереднього року на 10%, склавши понад 17% офіційного товарообороту країн.