Велика банда з колишньої Югославії грабує ювелірів по всій Європі

Ватажок легендарної міжнародної банди грабіжників "Рожеві пантери" 61-річний чорногорський серб Митар Мар'янович арештований у середу в Римі в результаті спецоперації, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.



Це велике злочинне угруповання, до складу якого, за деякими даними, входять до двохсот учасників, уславилося зухвалими і відмінно спланованими пограбуваннями ювелірних магазинів по всьому світу. Її членів розшукують правоохоронні органи багатьох країн, зокрема Італії, Іспанії, Швейцарії, Японії, ОАЕ, Кіпру, Сербії, Чорногорії та Князівства Монако.



За даними Інтерполу, з 2002 року банда грабіжників, кістяк якої складають вихідці з Чорногорії, здійснила більше 150 нальотів на кращі ювелірні бутіки світу, викравши цінності на загальну суму понад 200 мільйонів доларів.



Мар'янович вважався "мозком" цієї злочинної організації, який розробив найбільш зухвалі пограбування. Наприклад, наліт на ювелірний салон у Парижі, коли бандити в жіночих сукнях винесли цінностей на чотири мільйони євро.



Знайти ватажка "Рожевих пантер" італійським поліцейським вдалося завдяки помилці злочинця, який залишив на місці одного з пограбувань поліетиленовий пакет з відбитками своїх пальців.



Мар'янович став другим керівником банди, заарештованим у Римі. У травні 2010 року в одному з барів знаменитого римського району Трастевере вже був затриманий 40-річний чорногорець з фальшивим хорватським паспортом, який входив до її керівництва.



Всього за останні роки правоохоронним органам різних країн під керівництвом Інтерполу вдалося заарештувати близько двадцяти членів банди "Рожеві пантери", але їх місце негайно займали інші. За даними поліції, награбоване бандити збувають покупцям з Ізраїлю, Швейцарії, Росії, Італії, Косово і деяких інших країн.