У Бостоні помер 11-річний хлопчик зі Львова

У лікарні в Бостоні (США) помер 11-річний хлопчик, який постраждав під час пожежі у Сколівському районі Львівської області.

Про це повідомив ZAXID.NET завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Львова Василь САВЧИН.

Лікар не зміг назвати офіційну причину смерті хлопчика, сказавши, що слід дочекатися листа від американських лікарів. «Ситуація була непроста, важка опікова хвороба», – зазначив він. За словами В.САВЧИНА, найімовірніше, причиною смерті була серцева недостатність.

У листі від бостонських лікарів, який надійшов Львівській міській раді, зазначено, що хлопчик помер вдень 6 березня.

Як повідомлялося, 4 лютого на Львівщині сталася пожежа, у якій загинули дві особи – мати і бабуся, четверо осіб постраждали, з них троє – діти. Двоє дітей та їхній дідусь померли у лікарні. Вижив 11-річний Андрій, якого транспортували спецлітаком у Бостон. Стан хлопчика весь цей час залишався стабільно важким.