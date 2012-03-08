У кафе та магазинах тепер розставлені тривожні кнопки

04:32, 08 березня 2012
Суспільство
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У Хмельницькому - 80, по області - ще 63

У громадських місцях (супермаркетах, кафе, магазинах) Хмельницької області встановили 143 кнопки термінового виклику міліції.

Як повідомила УНІАН інспектор зв’язків з громадськістю Управління Державної служби охорони в області Олена ШИБУНЬКО, тривожна кнопка підключена до пунктів централізованого спостереження Управління ДСО та надає громадянам можливість швидко викликати міліцію. На місце виклику наряд ДСО прибуває за лічені хвилини і вживає всіх заходів для затримання правопорушника та подальшої його передачі до міліції.

У Хмельницькому встановлено 80 кнопок термінового виклику міліції.

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