У кафе та магазинах тепер розставлені тривожні кнопки

У громадських місцях (супермаркетах, кафе, магазинах) Хмельницької області встановили 143 кнопки термінового виклику міліції.

Як повідомила УНІАН інспектор зв’язків з громадськістю Управління Державної служби охорони в області Олена ШИБУНЬКО, тривожна кнопка підключена до пунктів централізованого спостереження Управління ДСО та надає громадянам можливість швидко викликати міліцію. На місце виклику наряд ДСО прибуває за лічені хвилини і вживає всіх заходів для затримання правопорушника та подальшої його передачі до міліції.

У Хмельницькому встановлено 80 кнопок термінового виклику міліції.