Росія погодилася забрати полігон у Криму

Росія виступає за створення спільного простору безпеки з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ сказав журналістам за підсумками переговорів з міністром оборони України Дмитром САЛАМАТІНИМ у Москві.

«Росія виступає за створення спільного простору безпеки з Україною. Для цього в нас є хороший потенціал як у військовій, так і у військово-технічній сфері», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Він також повідомив, що інформував міністра оборони України про російську позицію стосовно появи в Європі компонентів американської системи ПРО.

«Ми маємо намір і далі працювати з усіма партнерами, роз'яснювати нашу позицію. Плануємо залучати незалежних експертів», - додав А.СЕРДЮКОВ.

Міністр знову заявляє про готовність безкоштовно навчати українських військовослужбовців у вишах Міністерства оборони Росії: «До числа інших пріоритетних напрямів співпраці належить навчання українських військовослужбовців у вишах Міноборони Росії. При цьому ми готові здійснювати їх підготовку, зокрема, на безоплатній основі», - сказав він.

Під час переговорів з Д.САЛАМАТІНИМ особлива увага приділялася проведенню спільних заходів з оперативної і бойової підготовки.

Зокрема, А.СЕРДЮКОВ нагадав, що в Чорному морі у травні пройдуть навчання «Фарватер миру-2012» (Крим, Севастополь), в якому будуть задіяні підрозділи ЧФ РФ і ВМС України; у вересні російська мотострілецька рота візьме участь у практичному заході «Слов'янська співдружність-2012» на території України; а також російська сторона запросила українських спостерігачів на навчання військ Південного військового округу.

«Я запропонував Д.САЛАМАТІНУ, щоб українські військовослужбовці взяли участь у бригадних і батальйонних тактичних навчаннях», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

«У ході зустрічі ми розглянули можливість навчання російських льотчиків на злітно-посадочній системі НИТКА (наземний тренувальний комплекс, що імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець. - УНІАН). Нами розроблено проект угоди щодо передачі полігону в оренду Росії. Найближчим часом він буде направлений українській стороні», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Крім того, він повідомив, що завершується організація виробництва нового військово-транспортного літака Ан-70. За його словами, на 2012 рік заплановано проведення спільних українсько-російських випробувань цього літака.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляв, що полігон НИТКА не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації.