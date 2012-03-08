30 причалів у Севастополі ЧФ використовує "просто так"

Влада Севастополя направила в Кабінет міністрів України інформацію про 30 причалів, які не увійшли до українсько-російської угоди щодо Чорноморського флоту Росії від 1997 року, проте використовуються ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на засіданні президії міськради повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир АРАБАДЖІ у відповідь на вимогу одного з депутатів заслухати МДА з цього питання на запланованій на 13 березня сесії міськради.

За словами віце-губернатора, є «доведеним і достовірним» фактом, що «30 причалів не внесені до угоди між Російською Федерацією і Україною». Вони (причали), за словами А.АРАБАДЖІ, «де-юре не можуть перебувати в користуванні Російської Федерації, де-факто — вони знаходяться в користуванні Російської Федерації. Коли ми цю інформацію одержали і уточнили (було 38, потім виявилось, точно 30) ми направили в Кабінет міністрів України повну інформацію про ці причали з тим, щоб це питання було розглянуте на комісії стосовно Чорноморського флоту Російської Федерації» (мається на увазі підкомісія Міждержавної Українсько-російської комісії з питань перебування ЧФ РФ і його функціонування і на території України – УНІАН).

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Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року під час відвідин ДП «Севастопольський морський торговий порт» перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій САВЕНКОВ заявив, що Чорноморський флот Росії в Севастополі використовує 38 причалів, які не увійшли до міжурядової угоди щодо розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.

«На жаль, зовсім недавно ми з'ясували, що 38 причалів, які використовуються Чорноморським флотом Російської федерації, не увійшли до міжурядової угоди. Тому, зараз порушується питання про те, що слід їх або повернути місту, або надавати за них якусь компенсацію», - сказав чиновник.

За словами С.САВЕНКОВА, цей факт виявився під час інвентаризації, «і зараз ми, як гостинні господарі, звісно, порушуємо питання: як бути і що робити, справедливість же має бути».