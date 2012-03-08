Янукович: 7 мільйонів пенсіонерів регулярно вживають ліки від гіпертонії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово запровадити референтні ціни на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

"Доручаю уряду поступово запровадити європейський підхід референтних цін до державного регулювання цін на ліки, щоб українські пенсіонери не платили в рази більше за ліки, ніж вони коштують", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що встановлення референтних цін на ліки є поширеним світовим досвідом.

Президент навів приклад, що один і той самий імпортний препарат в Україні продається за значно вищою ціною, ніж у сусідніх країнах, й інколи ціна на ліки в Україні, за рахунок торговельних надбавок, більша у 15 разів.

«Держава повинна захистити інтереси людей і навести порядок у ціноутворенні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Почати, на думку Президента, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які їх найбільше потребують. Він, зокрема, зазначив, що 7 млн. пенсіонерів регулярно вживають ліки від гіпертонії, а Україна за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань випереджає сусідні країни.

«Маємо забезпечити, щоб за ті самі ліки українські пенсіонери не платили в рази більше, аніж вони насправді коштують», - наголосив глава держави.