Облрада вимагає захистити сімейні цінності від західних звичаїв

Тернопільська обласна рада вимагає від керівництва держави припинити спроби введення ювенальної юстиції західного зразка в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, прийнятому учора на сесії облради.

У документі депутати висловили занепокоєння спробами влади узаконити в Україні кримінальну юстицію для неповнолітніх.

«Це означає створення наднаціональної структури ювенальних судів, які матимуть право забирати дітей у батьків. В Україні, де проблема бідності стоїть дуже гостро, дітей, згідно з ювенальними стандартами, можна буде відбирати у більшості населення», – вважають депутати.

Вони також висловили переконання, що запропонована система захисту прав дітей заснована на доносах і скаргах підлітків на своїх батьків.

«Працівники ювенальної юстиції навчатимуть дітей, як «правильно» подати скаргу на своїх вчителів чи батьків. Якщо дитина скаржиться, що їй забороняють, наприклад, курити чи грати в комп’ютерні ігри, заставляють помити посуд, винести сміття, піти до магазину – ювенальна система вважає це порушенням прав дитини. Така система законодавства для неповнолітніх по всьому світу призводить до людських трагедій, руйнування інституту сім’ї, стрімкого зростання молодіжної злочинності», – застерігають депутати Тернопільської облради.

У зверненні також вказано, що у разі відлучення дитини від батьків повернути дитину можна тільки через міжнародний суд, оскільки ювенальна юстиція підконтрольна лише ООН, а не державі. При цьому судові справи розглядаються роками, а шанси повернути дитину зводяться до нуля.

«Введення ювенальної юстиції західного зразка спрямоване на підрив традиційних сімейних цінностей, а отже, становить загрозу національним інтересам України, суперечитиме конституційному принципу захисту сім’ї, її незалежності, вільного вибору батьками форми виховання дітей, поставить сім’ю під жорстокий контроль чиновників, призведе до руйнування благополучних сімей, необгрунтованого збільшення соціального осиротіння», – наголошують облради депутати.

У зв’язку з цим вимагають від керівництва України припинити спроби введення ювенальної юстиції західного зразка в Україні, оскільки вона загрожує існуванню інституту сім’ї та веде до соціальної напруги в суспільстві.