Конкуренцію Гайтані на Євробаченні від Росії складе колектив бабусь

Перемога фольклорного колективу "Бурановські бабусі" у фіналі російського Національного відбіркового конкурсу "Евробачення-2012", який пройшов в середу вечері в Москві, розділив музичних експертів на два табори.

"Бурановськіє бабушки" шляхом глядацького телефонного і смс-голосування, а також завдяки думці членів професійного жюрі, отримали 38,51 балів, обійшовши таким чином фаворитів російського відбору - дуети першого і єдиного російського переможця "Евробачення" Діми Білана і екс-учасниці гурту t.A.T.u. Юлі Волкової і оперної співачки Аїди і Тіматі, які зайняли друге і третє місце відповідно.

Як сказав продюсер Йосип Прігожін, результат національного відбору був цілком передбачений.

"В принципі, це було очікувано. У мене були три фаворити - "Бурановськіє бабусі", Білан з Волковою, Тіматі з Аїдою. Якщо об'єктивно, бабусі заслужено перемогли. Це, принаймні, цікаво, оригінально. Я не говорю про лідерство на самому конкурсі, але увага всього Європейського мовного простору до них буде прикована на 100 відсотків. Тут немає європейської кальки, але є індивідуальність", - сказав він.