У Тернопільському педуніверситеті зафіксували спалах кору

У Тернополі в національному педагогічному університеті зафіксовано спалах захворювання на кір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній санепідстанції, загалом кір діагностували у 7-ми студентів, 4 з них госпіталізовано. У чотирьох студентів форма перебігу хвороби легка, у трьох – середнього ступеню тяжкості.

Як зазначили в СЕС, захворіли студенти в гуртожитку університету за місцем проживання, контактуючи між собою.

У зв’язку з інцидентом медпрацівниками обстежено 323 особи, які контактували із хворими. За ними ведеться медичне спостереження.

Як повідомляв УНІАН, у січні через зростання захворюваності на ГРВІ та кір рішенням протиепідемічної комісії обласної санепідстанції було припинено навчання в школі села Дарахів Теребовлянського району. У школі захворіли 87 дітей. З них 8 – на кір.

Невдовзі було зупинено навчання у Висоцькій загальноосвітній школі Монастирського району. Там на кір захворіли 7 учнів.