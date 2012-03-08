В Україні жінкам легше, ніж у Белізі, але важче, ніж у Перу

Україна цього року – на 64-му місці за так званим індексом рівноправності жінок, оприлюдненим громадською організацією Social Watch повідомляє Радіо Свобода. Всього у рейтингу 154 країни.

Очолює рейтинг Норвегія, замикають – Нігер, Чад, Ємен та Афганістан. У першій п’ятірці також – Фінляндія, Ісландія, Швеція й Данія. Росія у рейтингу на 31-му місці, США – на 50-му, Чехія – на 43-му. Перед Україною у рейтингу на 63-му місці Перу, на 65-му – Беліз.

Індекс гендерної рівності вимірює різницю між можливостями жінок і чоловіків здобути освіту, а також обіймати посаду у секторах економіки й політики (індекс є середнім значенням нерівності у цих трьох вимірах). У секторі освіти розглядається гендерний розрив при зарахуванні у навчальний заклад, незалежно від його рівня; щодо участі в економічному житті, то тут вираховується розрив за рівнем доходів та зайнятості; окрім того, береться до уваги зайнятість жінок серед висококваліфікованих фахівців, їхня присутність у парламенті країни, а також загалом – на керівних посадах.