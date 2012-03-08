В Україні буде єдиний в Європі парк левів

Сафарі-парк «Тайган» відкриється 21 квітня в Білогірському районі Криму.

Про це повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

Сафарі-парк - філія ялтинського зоопарку «Казка» - налічує більш як 1,5 тис. звірій і птахів, серед яких 50 левів (найбільша колекція в Європі) і єдина пара жирафів в Україні.

«У Європі подібних парків немає. У сафарі-парку - унікальна колекція левів, яка зібрана з усіх зоопарків колишнього Радянського Союзу, Європи. Я також їздив до Південної Африки і привіз унікальних білих левів», - повідомив директор «Тайгана» Олег ЗУБКОВ.

«Головна визначна пам'ятка сафарі-парку - вільне розташування левів серед дерев, трави, квітів. Зараз вже ми виховали два прайди, які зможуть спокійно вживатися на території близько 20 гектарів», - наголосив О.ЗУБКОВ.

У парку також діятиме зоопарк, там живуть жирафи, косулі, мавпи, павичі й інші тварини.

Крім того, О.ЗУБКОВ створив дитячий зоокуточок, малюки зможуть гратися з тваринами.