Медики стверджують, що ВІЛ Закарпаттям розносять трудові мігранти

Якщо раніше ВІЛ-інфекція в Закарпатській області передавалася в основному ін’єкційним шляхом, то нині її поширюють переважно трудові мігранти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав головний лікар Закарпатського обласного Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Іван МИРОНЮК.

За його словами, ін’єкційний метод передачі ВІЛ-інфекції домінував у Закарпатській області приблизно до 2007 року.

«Нині ж основний метод передачі - статевий. Однією з груп ризику є трудові мігранти. Особливо це стосується тієї категорії населення, котра виїжджає на сезонні заробітки у східні регіони України та у Росію», - сказав І.МИРОНЮК.

Також він зазначив, що у Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом відзначають сплеск виявлення захворювання хвилеподібно. «Ось зараз ми очікуємо збільшення кількості після Великодня», - додав головний лікар установи.

На сьогодні ж, за даними Центру, Закарпатська область в плані поширення інфекції посідає останнє місце серед інших регіонів України.

У Закарпатті на 100 тис. населення нині зафіксовано 20 хворих. «Це при тому, що в окремих містах України на таку ж кількість - 600-700», - уточнив І.МИРОНЮК.

У той же час, за його словами, якщо порівняти показники минулих років, то з кожним роком спостерігається нарощування епідемії. Так, якщо за 12 місяців 2011 року в Закарпатті зареєстрували 63 нових випадків ВІЛ-носійства, то лише за 2 місяці поточного - 15.

Загалом станом на 1 березня 2012 року на обліку в Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 259 закарпатців. «Щоправда, реальна цифра буде у два рази більшою. Із цих «офіційних» 259-ти закарпатців 20 хворі на СНІД, а 6 - це діти», — уточнив головний лікар.