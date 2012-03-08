У Луцьку затверджено логотип міста у вигляді ключа із написом «Луцьк - приємне відкриття».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні міжнародного співробітництва та туризму міської ради.

Як зазначається в повідомленні, у жовтні 2011 року було оголошено конкурс «Розробка промоційного логотипу міста Луцька», який відбувався у кілька етапів. Свої роботи для участі у конкурсі надсилали дизайнери, художники та інші зацікавлені особи з різних міст України та з-за кордону.

Загалом у конкурсі взяли участь 54 особи, які подали 78 конкурсних робіт. Конкурс проходив відкрито та із залученням громадськості. Варіанти логотипів розміщувалися на спеціально створеній сторінці Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook, де кожен користувач міг не лише проголосувати за логотипи, але й залишити власний коментар. Коментарі також надсилали на електронну адресу відділу розвитку туризму Луцької міської ради.

Варіанти логотипів розглядалися архітектурно-містобудівною радою, Громадською радою при міському голові. Було проведене й громадське слухання. Усі висловлені думки, зауваження, пропозиції фіксувалися та передавалися на розгляд журі конкурсу. На підсумковому засіданні журі визначилося з двома логотипами-фіналістами (логотип у вигляді серця та логотип у вигляді ключа).

Остаточний варіант у вигляді ключа обрали депутати Луцької міської ради під час останньої сесії майже одноголосно.